Si fa male Ounas, quanto tempo dovrà stare fuori l'algerino (Di martedì 5 ottobre 2021) Un fulmine a ciel sereno per il Napoli e per mister Luciano Spalletti l'infortunio di Adam Ounas. L'attaccante franco-algerino sabato scorso, durante la rifinitura prima di partire per la trasferta di Firenze, si era fermato avendo avvertito un fastidio alla gamba mentre calciava. Il numero 33 azzurro si è poi sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della gamba destra. Il calciatore era stato convocato dalla Nazionale algerina, ma, a causa del serio infortunio, resterà ai box a Castel Volturno per almeno 3-4 settimane. Questo è ciò che ha riferito il 'Corriere del Mezzogiorno' nell'edizione giornaliera. Insomma, si tratta di una vera e propria tegola per il tecnico toscano, che dovrà fare a meno dell'esterno talentuoso in vista dei prossimi match di campionato contro Torino e Roma e probabilmente anche ...

RevueDessineeIT : @FerdinandoC Pero' Lozano e Politano stanno facendo bene, dai. E anche Ounas non è male ;) - larisposta_42 : @ROI05841958 Preferisco questa a quella probabile uscita poco prima. Meglio mantenere difesa quasi intatta ed affin… - velhius : @Torrenapoli1 Magari Ounas. Non sarebbe male dargli uno di fiducia ma ad insigne non rinuncerà Spalletti. -