Roma, furti sul tram: vittime strattonate e aggredite per un cellulare. Tre arresti in un giorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Borseggiatori, ladri professionisti o alle prime armi esasperano quotidianamente i cittadini Romani. Non che la micro-criminalità sia diffusa solo nella Capitale, ma è proprio lì che centinaia di turisti e cittadini, ogni giorno, si riversano sui mezzi di trasporto. Proprio nella giornata di ieri tre rapinatori sono finiti in manette, nel giro di poche ore. tram 19: furto con aggressione, bloccato 37enne Il primo è un ragazzo, di 37 anni, che dopo aver derubato una ragazza sul tram 19, si è dato alla fuga all'altezza di via Bresadola. E' accaduto ieri alle 20:25, proprio quando la segnalazione è arrivata gli agenti della Sezione Volanti. Questi al loro arrivo, hanno visto il ragazzo straniero, responsabile del furto, inseguito da una ragazza e da altri due giovani. Immediatamente bloccato, Y.M.D.E., è stato arrestato ...

