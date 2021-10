Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme: scatta il bacio (Di martedì 5 ottobre 2021) Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme, il video del bacio È lo scoop del mese quello che riguarda la relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due si sono conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno”, che ha visto i due attori impegnati nella città di Ascoli per un paio di mesi, da marzo ad aprile 2021. Si conoscevano già, ma la scintilla sarebbe scoccata proprio durante le riprese del film di Giuseppe Piccioni. Entrambi impegnati, lei con Michele Alhaique, regista di 41 anni, mentre Riccardo aveva da poco reso nota la relazione con la storica manager Angharad Wood, dalla quale ha avuto una bambina. I due avrebbero lasciato i rispettivi compagni per stare ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021), il video delÈ lo scoop del mese quello che riguarda la relazione tra. I due si sono conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno”, che ha visto i due attori impegnati nella città di Ascoli per un paio di mesi, da marzo ad aprile 2021. Si conoscevano già, ma la scintilla sarebbe scoccata proprio durante le riprese del film di Giuseppe Piccioni. Entrambi impegnati, lei con Michele Alhaique, regista di 41 anni, mentreaveva da poco reso nota la relazione con la storica manager Angharad Wood, dalla quale ha avuto una bambina. I due avrebbero lasciato i rispettivi compagni per stare ...

wonderlandH_ : Ma in che senso Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? ?? ma cos’è questo cinema scusate? - 9bruttapazza7 : ma in che senso Bennipi e Riccardo Scamarcio? - letterstohaz : Ma in che senso benedetta porcaroli e Riccardo scamarcio - ludovicedice : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli io ve l'ho detto GAVIMU STEP E BABI decenni dopo - getyoutothemoo3 : riccardo scamarcio e benedetta porcaroli -

