(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Il giorno dopo le elezioni nei Comuni è corsa al Partito Democratico. Dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva, passando per Azione di Carlo Calenda sono in molti a mettersi in fila per salire sul pullman del '' di cui il segretario Enrico Letta è ormai considerato il federatore. Le scaramucce della campagna elettorale, a leggere i commenti e gli appelli dei leader, sembrano già alle spalle. Carlo Calenda, ad esempio, mette da parte i toni bellicosi con cui invitava Letta a prendere metaforicamente "a pedate nelle chiappe" la sardina Mattia Santori (risultato il più votato nelle liste Pd a Bologna) o se la prendeva con il leader dem per aver scelto la strada delle primarie. Tutto alle spalle. La crisi di gennaio ha salvato l'Italia ma ha salvatoil Pd Oggi il leader di Azione interviene su Twitter con un ...

Advertising

statodelsud : Quel ‘campo largo’ del Centrosinistra che seduce anche i liberal - Pino__Merola : Quel ‘campo largo’ del Centrosinistra che seduce anche i liberal - nonsivendekaka : @_cristiano73 @Lucone71 Sì, ma non funziona così…magari qualcuno penalizzato si è rotto la minchia e ha fatto una d… - WSdavidONE : RT @ilgiornale: L'esordio di Giuseppe Conte come leader è un disastro. Gli italiani lo conosco bene e lo bocciano. E Il Pd, in quel campo,… - sirmacs : @MaggicaPolly Anche l'altra volta s'era fatto male su quel campo de beach volley -

Ultime Notizie dalla rete : Quel campo

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... in Italia non c'è posto per due partiti - fotocopia (o quasi) che si contendono un vastocon ...corpo non era 'sano' e il 'sovranismo' segnalava appunto un disagio profondo che non è sparito ...È su questo che costruiremo in modo più saldo illargo nazionale per il 2023. Con il Pd e con chi condivide i valori ambientali, la transizione ecologica, la difesa dei diritti umani', spiega ...Le scaramucce della campagna elettorale, a leggere i commenti e gli appelli dei leader, sembrano già alle spalle. Sono in molti a mettersi in fila per salire sul pullman del 'campo largo' di cui il se ...Avezzano - Questa mattina al palazzo Torlonia ex Arssa, si è tenuta la conferenza stampa di aggiornamento in merito all'intervento Masterplan inerente la rete ...