Pippo Franco ha un green pass falso? Indagato il suo medico (Di martedì 5 ottobre 2021) Non è uno scherzo social e neppure una fake news. Da ore su Twitter è in tendenza il nome di Pippo Franco e il motivo è parecchio serio. Come saprete infatti, l’attore si è candidato nella lista di Michetti, al momento al ballottaggio per le elezioni amministrative di Roma. Ma il suo nome e quello del suo medico, sarebbero finiti in una inchiesta che vedrebbe coinvolte diverse persone. Una inchiesta nella quale si indaga sulla validità del green pass dell’attore: è possibile che abbia falsificato tramite il suo medico il certificato verde e che non sia in realtà vaccinato? «Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il green pass ma più di questo non voglio dire» aveva detto Pippo Franco nel programma L’aria che tira. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) Non è uno scherzo social e neppure una fake news. Da ore su Twitter è in tendenza il nome die il motivo è parecchio serio. Come saprete infatti, l’attore si è candidato nella lista di Michetti, al momento al ballottaggio per le elezioni amministrative di Roma. Ma il suo nome e quello del suo, sarebbero finiti in una inchiesta che vedrebbe coinvolte diverse persone. Una inchiesta nella quale si indaga sulla validità deldell’attore: è possibile che abbia falsificato tramite il suoil certificato verde e che non sia in realtà vaccinato? «Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho ilma più di questo non voglio dire» aveva dettonel programma L’aria che tira. ...

