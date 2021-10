Paura a Firenze | s’improvvisa cecchino e da casa spara piombini ad aria compressa sui passanti

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un 20ennee dalla finestra diadsui. Ferendone diversi e seminando il panico nel quartiere. Per qualche giorno è riuscito a farla franca. A mimetizzarsi nel quartiere in cui vive e a nascondersi nel suo appartamento da dove, appostandosi dietro una finestra, con l’imbrunire aveva preso a mirare isu cuiva con una carabina ad. Per fortuna oggi, però, dopo giorni di ricerche e indagini balistiche, i carabinieri hanno individuato e denunciato un 20enne di Signa (): autore degli agguati e responsabile del ferimento di alcuni dei poveri malcapitati finiti per caso nel ...

Calenzano (Firenze), 5 ottobre 2021 - Paura questa mattina a Calenzano per il crollo di una consistente parte del muro di recinzione nella parte retrostante di Villa Peragallo, struttura privata in via Dietro ...