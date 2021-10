Movimento 3V: come sono andati i No vax alle elezioni comunali (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è un Movimento che tra bufale e campagne online sui vaccini ha costruito il proprio consenso elettorale. Parliamo del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità), nato nel 2019 con l’obiettivo di abolire l’obbligatorietà dei vaccini pediatrici e che durante la pandemia Covid19 ha rafforzato la sua presenza sfruttando il malcontento e la estrema polarizzazione dei dubbiosi del vaccino contro il Coronavirus. Due sono i risultati ritenuti sorprendenti durante le elezioni comunali, con circa 5% di voti ottenuti a Trieste e a Rimini togliendosi di dosso l’etichetta del «partito dello zero virgola». elezioni comunali: i voti al Movimento 3V In entrambe le città il Movimento 3V ha superato in voti il partito di Governo del ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è unche tra bufale e campagne online sui vaccini ha costruito il proprio consenso elettorale. Parliamo del3V (Vaccini Vogliamo Verità), nato nel 2019 con l’obiettivo di abolire l’obbligatorietà dei vaccini pediatrici e che durante la pandemia Covid19 ha rafforzato la sua presenza sfruttando il malcontento e la estrema polarizzazione dei dubbiosi del vaccino contro il Coronavirus. Duei risultati ritenuti sorprendenti durante le, con circa 5% di voti ottenuti a Trieste e a Rimini togliendosi di dosso l’etichetta del «partito dello zero virgola».: i voti al3V In entrambe le città il3V ha superato in voti il partito di Governo del ...

