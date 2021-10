Manchester United, Cavani scontento: a gennaio può partire (Di martedì 5 ottobre 2021) Edinson Cavani non è contento della sua attuale situazione in quel di Manchester. Possibile cambio d’aria a breve Come riferito dal Daily Star, il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stato digerito da Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, ha trovato sempre meno spazio con la concorrenza di Cr7 e, per questo, starebbe tramando un addio già a gennaio. Nei giorni scorsi, per il suo futuro, si era parlato di un possibile interesse del Real Madrid, in cerca di un’alternativa a Benzema. Non si registrano, almeno per il momento, interessi da club di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Edinsonnon è contento della sua attuale situazione in quel di. Possibile cambio d’aria a breve Come riferito dal Daily Star, il ritorno di Cristiano Ronaldo alnon è stato digerito da Edinson. L’attaccante uruguaiano, infatti, ha trovato sempre meno spazio con la concorrenza di Cr7 e, per questo, starebbe tramando un addio già a. Nei giorni scorsi, per il suo futuro, si era parlato di un possibile interesse del Real Madrid, in cerca di un’alternativa a Benzema. Non si registrano, almeno per il momento, interessi da club di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - MSNSouthAfrica : Sir Alex Ferguson pans Solskjaer handling of Manchester United icon Cristiano Ronaldo - CorSport : #Ronaldo, #Ferguson contro #Solskjaer: svelata la discussione allo stadio - NaijaNewsWire : Sir Alex Ferguson pans Solskjaer handling of Manchester United icon Cristiano Ronaldo - yassa9898 : RT @mirkonicolino: #CIES: #Juventus prima in Italia per valore della rosa con 618 milioni di euro. In Europa, però, i bianconeri sono sono… -