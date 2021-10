“L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello alla Sala Umberto di Roma con Colangeli e Perrella (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è L’uomo, un integerrimo professore di Lettere. Poi, c’è la virtù ovvero una moglie che subisce la violenza e l’indifferenza del marito assente e traditore che, con queste caratteristiche, è ovviamente la bestia. Ma forse non è poi così tutto lineare, come farebbe intendere la presentazione dei personaggi della commedia di Luigi Pirandello, ‘L’uomo, la bestia e la virtù’ appunto, in scena fino a domenica alla Sala Umberto di Roma, seconda proposta stagionale del teatro diretto da Alessandro Longobardi, dopo la prima alzata del sipario con Edoardo Sylos Labini e il ‘Sistema’, tratto dal saggio-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Nei panni dei tre ruoli principali, si calano Giorgio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è, un integerrimo professore di Lettere. Poi, c’è laovvero una moglie che subisce la violenza e l’indifferenza del marito assente e traditore che, con queste caratteristiche, è ovviamente la. Ma forse non è poi così tutto lineare, come farebbe intendere la presentazione dei personaggi della commedia di Luigi, ‘, lae la’ appunto, in scena fino a domenicadi, seconda proposta stagionale del teatro diretto da Alessandro Longobardi, dopo la prima alzata del sipario con Edoardo Sylos Labini e il ‘Sistema’, tratto dal saggio-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Nei panni dei tre ruoli principali, si calano Giorgio ...

