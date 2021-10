Gran Piemonte 2021: percorso ed altimetria. Tracciato sostanzialmente pianeggiante, adatto per i velocisti (Di martedì 5 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre si disputerà il Gran Piemonte 2021, arrivato alla 105esima edizione. I corridori spazieranno tra Torino, Biella, Vercelli e Novara; si partirà infatti da Rocca Canavese, a circa 35 km da Torino, per arrivare a Borgosesia, in provincia di Vercelli, un percorso di 168 km totali. Il Tracciato si presenta sostanzialmente pianeggiante, ma la parte più ostica si affronterà all’inizio; le ondulazioni del Canavese, infatti, dovranno essere ben gestite dai corridori in gara, per i primi 60 km circa. L’ostacolo più duro arriva proprio al chilometro 53, quando inizia la salita verso la Serra d’Ivrea. Dato il Tracciato che affronteranno i corridori, i velocisti partono favoriti per la vittoria finale: dopo l’ostacolo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre si disputerà il, arrivato alla 105esima edizione. I corridori spazieranno tra Torino, Biella, Vercelli e Novara; si partirà infatti da Rocca Canavese, a circa 35 km da Torino, per arrivare a Borgosesia, in provincia di Vercelli, undi 168 km totali. Ilsi presenta, ma la parte più ostica si affronterà all’inizio; le ondulazioni del Canavese, infatti, dovranno essere ben gestite dai corridori in gara, per i primi 60 km circa. L’ostacolo più duro arriva proprio al chilometro 53, quando inizia la salita verso la Serra d’Ivrea. Dato ilche affronteranno i corridori, ipartono favoriti per la vittoria finale: dopo l’ostacolo ...

