Gianni Molaro | “La mia Reinassance | un inno di rinascita per l’Italia ed il mondo”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 5 ottobre 2021) E’ ispirata ad uno dei periodi storici di maggiore fermento artistico, culturale, economico e politico di tutti i tempi la nuova collezione sposa 2022 diè un vero e proprio invito alla, una voler uscire fuori dalle tenebre e dall’incertezza che ci hanno attanagliati in questi lunghi ed interminabili mesi di pandemia. Il Profeta dell’Art Couture mette in scena ventun abiti che sono espressione più pura dell’alta moda, della sapiente lavorazione Made in Italy e dell’artigianato italiano. La sfilata digital si è svolta domenica 3 ottobre 2021 nella suggestiva Casina Vanvitelliana. La location scelta per la Renaissance diè un incantevole casino di caccia settecentesco dei Principi Borbone ubicato su un’isoletta del ...