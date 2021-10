Football Manager 2022 – Annunciate le prime caratteristiche: nuovo motore per le animazioni e l’hub dei dati (Di martedì 5 ottobre 2021) Sports Interactive e SEGA hanno svelato con un ricco approfondimento le prime due caratteristiche principali di Football Manager 2022, in arrivo il 9 novembre su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. FM22 sarà disponibile sin dal primo giorno anche all’interno di Xbox Game Pass per PC. Tutti gli allenatori avranno a disposizione le stesse tecnologie e gli strumenti analoghi di analisi e osservazione che utilizzano i veri club per raggiungere il successo grazie al nuovo hub dei dati, che permette di preparare al meglio ogni partita. Una volta seduti sulla panchina digitale, invece, si potrà assistere alla più realistica simulazione delle partite di sempre mai apparsa nella serie, resa possibile dal nuovo motore per le ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 5 ottobre 2021) Sports Interactive e SEGA hanno svelato con un ricco approfondimento ledueprincipali di, in arrivo il 9 novembre su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. FM22 sarà disponibile sin dal primo giorno anche all’interno di Xbox Game Pass per PC. Tutti gli allenatori avranno a disposizione le stesse tecnologie e gli strumenti analoghi di analisi e osservazione che utilizzano i veri club per raggiungere il successo grazie alhub dei, che permette di preparare al meglio ogni partita. Una volta seduti sulla panchina digitale, invece, si potrà assistere alla più realistica simulazione delle partite di sempre mai apparsa nella serie, resa possibile dalper le ...

