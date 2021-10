Facebook, Instagram e Whatsapp down: non provo lutto ma sollievo (Di martedì 5 ottobre 2021) Vi scrivo da un tempo remoto: quindici anni fa. Cioè, aspettate: è come se mi trovassi quindici anni indietro ma è, credo, il 2021. Data memorabile: 4 ottobre 2021. Ho la plausibile certezza che oggi sia oggi perché in tv commentano le elezioni amministrative di Roma e Milano, perché se mi tocco la testa è per grattarla e non più per pettinarmi, perché poggiato sul divano a fianco a me ho un iPhone e quindici anni fa non avrei sentito il bisogno di tenerlo lì. Ma è proprio l’iPhone a scaraventarmi indietro. Col suo silenzio. Col suo soave, placido, repentino, imprevisto, ammaliante, porco silenzio. Dal tardo pomeriggio di oggi, da questo notevole tardo pomeriggio, ha smesso praticamente di servirmi. La batteria era rossa e rossa è rimasta: non si è scaricata, non l’ho caricata. L’ho usato solo per fare una telefonata ai miei genitori lunga i secondi necessari a convincerli d’essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Vi scrivo da un tempo remoto: quindici anni fa. Cioè, aspettate: è come se mi trovassi quindici anni indietro ma è, credo, il 2021. Data memorabile: 4 ottobre 2021. Ho la plausibile certezza che oggi sia oggi perché in tv commentano le elezioni amministrative di Roma e Milano, perché se mi tocco la testa è per grattarla e non più per pettinarmi, perché poggiato sul divano a fianco a me ho un iPhone e quindici anni fa non avrei sentito il bisogno di tenerlo lì. Ma è proprio l’iPhone a scaraventarmi indietro. Col suo silenzio. Col suo soave, placido, repentino, imprevisto, ammaliante, porco silenzio. Dal tardo pomeriggio di oggi, da questo notevole tardo pomeriggio, ha smesso praticamente di servirmi. La batteria era rossa e rossa è rimasta: non si è scaricata, non l’ho caricata. L’ho usato solo per fare una telefonata ai miei genitori lunga i secondi necessari a convincerli d’essere ...

