Elezioni amministrative 2021 ultime notizie: vincitori e sconfitti, chi va al ballottaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) E' stata una giornata lunga quella del 4 ottobre 2021 soprattutto per alcuni sindaci che non hanno ancora la fascia tricolore addosso! Non tutti i candidati infatti sono stati eletti e il 4 ottobre 2021, giorno dei risultati di queste Elezioni amministrative 2021, non ha lo stesso valore per tutti. Ci sono sindaci passati al primo turno, come il sindaco di Milano, quello di Napoli e quello di Bologna, che hanno travolto i loro avversari. E ci sono partite che devono essere ancora giocate, con i risultati che dipenderanno molto anche dal voto delle liste minori e degli avversari che dovranno decidere con chi "allearsi" o schierarsi. Si va al ballottaggio a Roma, dove la sfida tra Michetti e Gualtieri, è tutta aperta. Nella capitale chi esce con le ossa rotte da questa tornata elettorale ...

Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la si… - zazoomblog : Elezioni amministrative 2021 ultime notizie: vincitori e sconfitti chi va al ballottaggio - #Elezioni… - canerandagio46 : RT @MediasetTgcom24: La lista Calenda è la prima a Roma, segue Fratelli d'Italia #elezionicomunali2021 -