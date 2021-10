Caso Dayane Mello a Le Iene, stupro alla Fazenda: Nego Do Borel è scomparso, lo cerca la polizia brasiliana (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Caso di Dayane Mello ed il presunto stupro nel reality A Fazenda da parte di Nego Do Borel, cantante squalificato dal programma Brasiliano, approda questa sera nella prima puntata de Le Iene. L’inviata Roberta Rei nei giorni scorsi è volata in Brasile dove ha tentato di contattare la produzione del reality. Ci sarà riuscita?... L'articolo provIene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildied il presuntonel reality Ada parte diDo, cantante squalificato dal programma Brasiliano, approda questa sera nella prima puntata de Le. L’inviata Roberta Rei nei giorni scorsi è volata in Brasile dove ha tentato di contattare la produzione del reality. Ci sarà riuscita?... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

peach_v__ : Parpigliaccio dice che sta sera alle iene ci saranno nuovi spunti e nuove notizie sconvolgenti sul caso Dayane - saggioilmatto : @ViloAngela e nel mondo no..e quindi ci sono anche quelli come P4rpi e l3 i3n3 che ne guadagnano, anche se sanno gi… - CIAfra73 : Stasera parte la nuova stagione de #leiene: ecco qualche anticipazione, si parlerà del caso Dayane Mello - midnightkn : Stasera in onda il servizio alle Iene. Vedremo l'avvocata scappare (a furia di fare spinning è allenata)? J tagliar… - DonnaGlamour : Chi è (davvero) Dayane Mello: dall’infanzia difficile ai fidanzati, passando per il GF Vip e il caso di molestie -