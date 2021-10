Ballottaggi a Roma e Torino, D’Alimonte scommette su Gualtieri. Pregliasco: « Lo Russo ha più margini di crescita» (Di martedì 5 ottobre 2021) I Ballottaggi a Roma e Torino, le due città un tempo simbolo dell’exploit del Movimento 5 Stelle? «Andranno al centrosinistra. A Roma vince Roberto Gualtieri di sicuro». Non ha dubbi Roberto D’Alimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali. «Giorgia Meloni non sarà contenta di queste mia parole e di questa certezza, ma per la Capitale posso usare l’indicativo», dice il professore a Open. Anche se Roberto Gualtieri, il dem in lizza per la corsa al Campidoglio, «non è un candidato di grande fascino, secondo me con Michetti non avrà problemi». Il giorno dopo la tornata elettorale è, ovviamente, quello delle analisi e dei pronostici per il futuro. E se in alcune città italiane, Milano inclusa, la sfida si è risolta senza grandi discussioni, due delle tre capitali ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) I, le due città un tempo simbolo dell’exploit del Movimento 5 Stelle? «Andranno al centrosinistra. Avince Robertodi sicuro». Non ha dubbi Roberto, politologo ed esperto di sistemi elettorali. «Giorgia Meloni non sarà contenta di queste mia parole e di questa certezza, ma per la Capitale posso usare l’indicativo», dice il professore a Open. Anche se Roberto, il dem in lizza per la corsa al Campidoglio, «non è un candidato di grande fascino, secondo me con Michetti non avrà problemi». Il giorno dopo la tornata elettorale è, ovviamente, quello delle analisi e dei pronostici per il futuro. E se in alcune città italiane, Milano inclusa, la sfida si è risolta senza grandi discussioni, due delle tre capitali ...

Advertising

MonicaCirinna : La vittoria di @EnricoLetta a Siena a quelle di Sala, Lepore e Manfredi dimostrano che il @pdnetwork è guida del ce… - lorepregliasco : Sia Torino sia soprattutto Roma sono ballottaggi decisamente in salita per il centrodestra. Certo, se per qualche m… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Salvini: 'Paghiamo scelte fatte in ritardo. La Lega ha 50 sindaci in più, Torino e Roma ballottaggi… - CarpaneseSilva1 : RT @Dissidia31059: @AlfioKrancic Comunque ai ballottaggi a Trieste vince facile Di Piazza per il cdx, Roma sembra persa invece credo che a… - GiuseppePalma78 : L'analisi del voto a firma mia e di @pbecchi , su 'Affari italiani'. Vince il PD, se la gioca il Centrodestra al se… -