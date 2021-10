A Telese Terme il camper per la diagnosi e prevenzione dello scompenso cardiaco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Venerdì prossimo 8 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso l’Istituto Maugeri di, in via Bagni Vecchi, 1, sarà allestito l’ambulatorio mobile di AISC, con a bordo personale medico e infermieristico, per effettuare gratuitamente visite e test preliminari per lae la. Il Punto Itinerante AISC che farà tappa aè organizzato dalla Associazione Italiana Scompensati Cardiaci con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri e con il patrocinio del Comune di; l’attività rientra tra le iniziative per la Giornata sulla diffusione della conoscenza ...