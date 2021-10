Scuola: migliaia di banchi monoposto ritirati perché non a norma (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non solo abbastanza lunghi da limitare il contagio da Covid - 19, ma non sono nemmeno anti - incendio . Si tratta di uno dei lotti dei banchi monoposto arrivati nelle scuole italiane in seguito al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non solo abbastanza lunghi da limitare il contagio da Covid - 19, ma non sono nemmeno anti - incendio . Si tratta di uno dei lotti deiarrivati nelle scuole italiane in seguito al ...

Advertising

Fen_church : @condaghe @vitalbaa È una grandissima porcata. In Lombardia io impiegata con figlia alla scuola pubblica ho pagato… - Fee50236109 : RT @robertosaviano: Per 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) questa settimana una foto che testimonia il dramma della dispersione scolast… - LuciaMo10663599 : RT @pellefisico: @ProfPBianchi Ministro stia tranquillo, che ad educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente ci pensiamo noi #docenti già da… - ciromonti : RT @PasqualeVespa: La figuraccia in Europa dei finti Europeisti #AnDDL non si ferma! Vergognoso buttare per strada decine di migliaia di fa… - simonialoe : RT @PasqualeVespa: La figuraccia in Europa dei finti Europeisti #AnDDL non si ferma! Vergognoso buttare per strada decine di migliaia di fa… -