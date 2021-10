Roma: open bar, manifesti e mascherine per 'Gualtieri sindaco', in 2000 mq stile newyorkese (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Guarda all'orizzonte la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Roberto Gualtieri, nella Capitale. Ex stabilimento della Coca Cola in via del Portonaccio, poi riconvertito in location per ospitare eventi culturali, ospita in occasione dello spoglio giornalisti, volontari, staff in rigoroso 'silenzio elettorale'....Racconta la volontà di accogliere, incontrare, dibattere, programmare. In quest'ottica spicca nella sala principale il grande bancone dell'open bar, degno dei locali più trendy suburbani, che offre bibite, snack e caffè ad i presenti distribuiti nell'ampio open space in stile loft industriale. Circa 2mila metri quadri, allestiti per l'occasione con tavoli per i giornalisti, manifesti 'vota Gualtieri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Guarda all'orizzonte la sede del comitato elettorale del candidatoRoberto, nella Capitale. Ex stabilimento della Coca Cola in via del Portonaccio, poi riconvertito in location per ospitare eventi culturali, ospita in occasione dello spoglio giornalisti, volontari, staff in rigoroso 'silenzio elettorale'....Racconta la volontà di accogliere, incontrare, dibattere, programmare. In quest'ottica spicca nella sala principale il grande bancone dell'bar, degno dei locali più trendy suburbani, che offre bibite, snack e caffè ad i presenti distribuiti nell'ampiospace inloft industriale. Circa 2mila metri quadri, allestiti per l'occasione con tavoli per i giornalisti,'votae ...

