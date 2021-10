Rocchi: “Dietro al VAR ci sono delle persone, l’errore ci può stare” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A e B, ha parlato dell'operato dei direttori di gara e dell'utilizzo del VAR Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gianluca, designatore degli arbitri in Serie A e B, ha parlato dell'operato dei direttori di gara e dell'utilizzo del VAR

Advertising

zazoomblog : Rocchi: “Dietro al VAR ci sono delle persone l’errore ci può stare” - #Rocchi: #“Dietro #delle #persone - La_Rocchi : RT @The_SocialPost: #whatsappdown #facebookdown #instadown per un grave problema tecnico. Il criptico messaggio dell'azienda ?? https://t.c… - PianetaMilan : #Rocchi : 'Dietro al #var ci sono delle persone, l'errore ci può stare' #ACMilan #Milan #SempreMilan - rocchi_fake : Questa volta non era il Chelsea, ma la partita è stata la stessa, 11 dietro la palla. Ma a noi va bene così, come s… - rocchi_fake : Trovato il gol, dieci uomini dietro la palla e contropiede... Grande Max!! ora sì che si può sognare! #JuveChelsea Avanti a tutta scampion -