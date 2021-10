Instagram, Facebook e Whatsapp down oggi 4 ottobre: pomeriggio da incubo per Zuckerberg (Di lunedì 4 ottobre 2021) La rivolta dei social network. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, Facebook, Instagram e Whatsapp hanno imporvvisamente smesso di funzionare . Un down durato oltre un'ora, che ha creato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021) La rivolta dei social network. Nel tardodi, intorno alle 17:30,hanno imporvvisamente smesso di funzionare . Undurato oltre un'ora, che ha creato ...

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - Prossen : Instagram, Facebook, Whatsapp, ma anche la fibra Tim, tutti giù per terra, qui. - ireneNNNN1 : RT @AqtrOfficial: Il candidato riassuma con un meme la situazione di PANICO & PAURA successivo al down di facebook, Instagram e whatsapp. #… -