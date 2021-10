Gonna tubino a vita alta, il trend autunnale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Life&People.it Nulla batte un classico intramontabile e, la Gonna a tubino a vita alta è proprio questo. Le origini della Gonna a matita sembrano un’occasione fortuita. Tutto ebbe inizio nel 1908 con la prima passeggera su un aereo che per evitare che la Gonna svolazzasse, la legò sotto il ginocchio con un elastico. Il volo fu un successo e anche la Gonna legata riscosse i suoi consensi; tanto che fu denominata la “Gonna zoppicante” e imitata in breve tempo da moltissime donne. Non ci volle molto prima che i designer di Parigi adottassero questo tipo di Gonna e lo stile si diffondesse da Parigi a New York. La “Gonna zoppicante” richiedeva una certa pratica per camminare con grazia adducendo ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 4 ottobre 2021) Life&People.it Nulla batte un classico intramontabile e, laè proprio questo. Le origini dellaa matita sembrano un’occasione fortuita. Tutto ebbe inizio nel 1908 con la prima passeggera su un aereo che per ere che lasvolazzasse, la legò sotto il ginocchio con un elastico. Il volo fu un successo e anche lalegata riscosse i suoi consensi; tanto che fu denominata la “zoppicante” e imitata in breve tempo da moltissime donne. Non ci volle molto prima che i designer di Parigi adottassero questo tipo die lo stile si diffondesse da Parigi a New York. La “zoppicante” richiedeva una certa pratica per camminare con grazia adducendo ...

