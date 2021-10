**Elezioni: Serracchiani a Letta, 'benvenuto nel gruppo Pd Camera'** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "benvenuto segretario Enrico Letta all'interno del gruppo @Deputatipd". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "segretario Enricoall'interno del@Deputatipd". Così la capodel Pd alla, Debora, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : **Elezioni: Serracchiani a Letta, 'benvenuto nel gruppo Pd Camera'**... - margiac67 : @serracchiani @pdnetwork Ah,a proposito di memoria,vi ricordate quando è stata l'ultima volta che siete andati al g… - PoliticaNewsNow : Elezioni amministrative, Serracchiani (PD): 'Una due giorni in Piemonte per l’ultimo rush di campagna elettorale'… - antonellacirce1 : RT @SicilianoSum: @Deputatipd @serracchiani @pdnetwork E le aggressioni verbali verso chi non vuole vaccinarsi le smettiamo oppure no?Quest… - MastroRadu : RT @SicilianoSum: @Deputatipd @serracchiani @pdnetwork E le aggressioni verbali verso chi non vuole vaccinarsi le smettiamo oppure no?Quest… -

Ultime Notizie dalla rete : **Elezioni Serracchiani Al porto di Trieste approdano investimenti miliardari Una collaborazione che ha funzionato entro i confini cittadini, ma che " conclude Serracchiani " è stata carente sullo scenario internazionale: "Il sindaco di Trieste dovrebbe essere il primo ...

Pensioni. Il governo accelera, da martedì in Parlamento Le elezioni amministrative di sabato e domenica hanno messo il silenziatore ad una delle riforme più ... Proposte che per il Pd, sono a firma di Debora Serracchiani, Carla Cantone e dalla presidente ...

VIDEO | Elezioni Civitella, arriva Debora Serracchiani ArezzoNotizie La “miniera d’oro” su cui è seduta Trieste I candidati sindaco hanno idee diverse sulla riqualificazione dell'enorme Porto Vecchio, ma tutte devono fare i conti col fatto che la città si sta svuotando ...

Salerno, ultimi fuochi di campagna elettorale: poi silenzio e voto StampaAlla mezzanotte di oggi cala il sipario sulla campagna elettorale nei 1.157 comuni in cui si vota per eleggere sindaco e consiglio comunale, in Calabria per la Regione e nei due collegi di Siena ...

Una collaborazione che ha funzionato entro i confini cittadini, ma che " conclude" è stata carente sullo scenario internazionale: "Il sindaco di Trieste dovrebbe essere il primo ...Leamministrative di sabato e domenica hanno messo il silenziatore ad una delle riforme più ... Proposte che per il Pd, sono a firma di Debora, Carla Cantone e dalla presidente ...I candidati sindaco hanno idee diverse sulla riqualificazione dell'enorme Porto Vecchio, ma tutte devono fare i conti col fatto che la città si sta svuotando ...StampaAlla mezzanotte di oggi cala il sipario sulla campagna elettorale nei 1.157 comuni in cui si vota per eleggere sindaco e consiglio comunale, in Calabria per la Regione e nei due collegi di Siena ...