Elezioni 2021 | il test dell’alleanza giallorossa alle Comunali | dalla vittoria di Napoli al nodo dei ballottaggi su Roma e Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Si vince se si allarga la coalizione oltre il Pd. Adesso la partita riguarda ledel 2023“. Disegnare il primo orizzonte per la coalizione, poche ore dopo i risultati delle amministrative, spetta a Enrico Letta. Perché sarà anche stato uno dei voti locali meno partecipati di sempre, ma non per questo avrà meno effetti sul futuro del campo del centrosinistra e dei 5 stelle. Per l’asse uscito dall’esperienza di governo pre Draghi è stato il primoufficiale (almeno da quanto Giuseppe Conte è diventato presidente del M5s) e ora che il debutto c’è stato, gli equilibri si adegueranno di conseguenza. Per i dem, la corsa è a rivendicare un “Pd perno” (parola della vicesegretaria Irene Tinagli) perché “i rapporti di forza sono mutati” (ha detto il padre fondatore ...