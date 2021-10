Arriva in Europa Barbie Samantha Cristoforetti (Di martedì 5 ottobre 2021) Una Barbie nello spazioBarbie è pronta a volare nello spazio. Ma non una Barbie qualunque... E non solo una Barbie astronauta qualunque. Quella che ha già fatto un vero volo a gravità zero e che davvero salirà su una navicella spaziale l'anno prossimo, è Barbie Samantha. Cristoforetti, naturalmente."Come astronauti" dice Samantha Cristoforetti, "una cosa che ci interessa molto è ispirare la prossima generazione, avere ragazzi e ragazze che vogliono affrontare carriere che abbiano a che fare con l'esplorazione, le scienze, la tecnologia. Questa settimana dedicata allo spazio" conclude l'altronauta italiana "è dedicata in maniera specifica alle donne, affinchè intraprendano carriere nello spazio".Samantha ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Unanello spazioè pronta a volare nello spazio. Ma non unaqualunque... E non solo unaastronauta qualunque. Quella che ha già fatto un vero volo a gravità zero e che davvero salirà su una navicella spaziale l'anno prossimo, è, naturalmente."Come astronauti" dice, "una cosa che ci interessa molto è ispirare la prossima generazione, avere ragazzi e ragazze che vogliono affrontare carriere che abbiano a che fare con l'esplorazione, le scienze, la tecnologia. Questa settimana dedicata allo spazio" conclude l'altronauta italiana "è dedicata in maniera specifica alle donne, affinchè intraprendano carriere nello spazio"....

