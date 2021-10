Un ragazzo di 13 anni è morto soffocato nel divano letto (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Un ragazzo di 13 anni è morto soffocato mentre si trovava su un divano letto. L'episodio è avvenuto in via Zangrandi, ad Asti, con il corpo senza vita del giovane senegalese che è stato trovato dal cugino. Secondo una prima ricostruzione il divano letto si sarebbe piegato su se stesso a causa di una molla difettosa, soffocando il 13enne. Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Undi 13mentre si trovava su un. L'episodio è avvenuto in via Zangrandi, ad Asti, con il corpo senza vita del giovane senegalese che è stato trovato dal cugino. Secondo una prima ricostruzione ilsi sarebbe piegato su se stesso a causa di una molla difettosa, soffocando il 13enne.

