Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: Silvia sta per essere scoperta da Michele?

anticipazioni settimanali "Un Posto al Sole", puntate dal 4 all'8 ottobre 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola su Rai 3 alle 20.40? Guido e Mariella, cercando di favorire il riavvicinamento di Silvia e Michele, organizzano una cena con Saviani e la Graziani. Ma, al ristorante, all'improvviso si presenta Giancarlo, l'amante di Silvia. Sperando di aiutarli a ritrovare l'intesa perduta e una nuova armonia

