Il caso Lucano, tra verità e ipocrisie. La versione di Pellicciari (Di domenica 3 ottobre 2021) Come da copione, la conclusione (in primo grado – quindi non definitiva) del processo a Mimmo Lucano ha riacceso la ritrita polemica sul tema degli aiuti a migranti e/o profughi. Ancora una volta due fronti contrapposti si sono ripresentati con i rispettivi argomenti di sempre, finendo con il trascendere la notizia di cronaca del momento. La sentenza non dirime la questione. Condanne o assoluzioni delle vicende giudiziarie di turno (da Matteo Salvini a Luca Casarini) oramai determinano solo chi di volta in volta canta vittoria – con l’altro fronte a giocare in difesa, senza comunque concedere nulla agli argomenti opposti. Sorge il sospetto che dietro a questa radicalizzazione vi sia un preciso calcolo da parte di forze politiche per polarizzare l’opinione pubblica e trarne un vantaggio in termini di consenso. Mancando la convenienza (forse anche la capacità) ad ... Leggi su formiche (Di domenica 3 ottobre 2021) Come da copione, la conclusione (in primo grado – quindi non definitiva) del processo a Mimmoha riacceso la ritrita polemica sul tema degli aiuti a migranti e/o profughi. Ancora una volta due fronti contrapposti si sono ripresentati con i rispettivi argomenti di sempre, finendo con il trascendere la notizia di cronaca del momento. La sentenza non dirime la questione. Condanne o assoluzioni delle vicende giudiziarie di turno (da Matteo Salvini a Luca Casarini) oramai determinano solo chi di volta in volta canta vittoria – con l’altro fronte a giocare in difesa, senza comunque concedere nulla agli argomenti opposti. Sorge il sospetto che dietro a questa radicalizzazione vi sia un preciso calcolo da parte di forze politiche per polarizzare l’opinione pubblica e trarne un vantaggio in termini di consenso. Mancando la convenienza (forse anche la capacità) ad ...

