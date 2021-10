Giappone, ecco “Project Galileo”: vivere l’Italia grazie a un videogioco (Di domenica 3 ottobre 2021) Un videogioco che permette di far vivere la sensazione di essere in Italia, ricreando particolari ambientazioni, musiche, colori e atmosfere, presentando anche la storia del Bel Paese. E’ “Project Galileo” sviluppato dalla software house milanese Jyamma Games, fondata nel 2019 e specializzata nel settore gaming. Un gioco di ruolo rivolto a player esperti, cosiddetto “soulslike”, denominazione dei videogiochi che presentano elementi avanzati, come la scelta di una build di equipaggiamento, level design complessi oltre che libertà di esplorazione e progressione. L’anteprima del gioco, sviluppato in lingua inglese per il mercato Usa ed asiatico e che che ha già attirato l’attenzione di alcuni editori internazionali, viene presentata al Tokyo Game Show, uno degli eventi internazionali più importanti nel mondo dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 ottobre 2021) Unche permette di farla sensazione di essere in Italia, ricreando particolari ambientazioni, musiche, colori e atmosfere, presentando anche la storia del Bel Paese. E’ “” sviluppato dalla software house milanese Jyamma Games, fondata nel 2019 e specializzata nel settore gaming. Un gioco di ruolo rivolto a player esperti, cosiddetto “soulslike”, denominazione dei videogiochi che presentano elementi avanzati, come la scelta di una build di equipaggiamento, level design complessi oltre che libertà di esplorazione e progressione. L’anteprima del gioco, sviluppato in lingua inglese per il mercato Usa ed asiatico e che che ha già attirato l’attenzione di alcuni editori internazionali, viene presentata al Tokyo Game Show, uno degli eventi internazionali più importanti nel mondo dei ...

