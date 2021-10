Fiorentina-Napoli | Spalletti | “Vittoria sofferta ma meritata | dobbiamo recuperare degli elementi”

Advertising

pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #MartinezQuarta (28') ? #Lozano (39') ? #Rrahmani (50') ? ???? Serie A - 7… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Napoli 1-2, rete di Rrahmani A. (NAP) - im_jordanv : Serie A... ???? Il Napoli ha assicurato la leadership con la vittoria a Firenze, 1-2 v Fiorentina. ???? La Roma vince… - jfktormento : RT @GA7_Official: Ancelotti perde, il Napoli vince, Koulibaly umilia Fiorentina e tifosi. Grandissima domenica. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Ecco le pagelle di. Leggi anche > LE PAGELLE DELLA(4 - 3 - 3) DRAGOWSKI 7: Para un rigore ad Insigne e riesce a superarsi sulla successiva ribattuta del partenopeo, ma ...... "Noi qui aabbiamo tutti gli amuleti, questo ti tornerà contro!" . I due poi si sono salutati facendosi i complimenti per le rispettive vittorie contro Empoli eDopo il ko in Europa League con lo Spartak Mosca il Napoli rialza la testa e va a vincere 2-1 in rimonta contro la Fiorentina sul difficile campo del Franchi. Viola in vantaggio al 28' con Martinez ...Il Napoli passa anche a Firenze ed è l’unica squadra dei campionati più importanti a punteggio pieno, la classifica e i risultati della settima giornata Serie A, settima giornata: Fiorentina-Napoli – ...