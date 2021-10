Fiorentina - Napoli in diretta LIVE 0 - 0 I Viola provano a fare la partita

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il di Luciano sarà ospite della di Vincenzo Italiano per centrare la settima vittoria su sette in Serie A . Ma non sarà semplice, affatto. E poi ci si deve rialzare dalla prima sconfitta stagionale, ...

Fiorentina (4 - 3 - 3): 69. Dragowski; 29. Odriozola, 4. Milenkovic, 98. Martinez Quarta, 3. Biraghi; 5. ...Il Napoli è convinto che Lorenzo Insigne proseguirà la sua avventura in azzurro. Lo ha detto senza giri di parole Cristiano Giuntoli, in occasione della partita del Napoli contro la Fiorentina. "In qu ...Il Napoli è in campo per la partita del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti affronta la Fiorentina. I viola sono in grande forma e si tratta di due club in grado di lottare per le z ...