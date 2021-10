Covid | BioNTech | servirà un aggiornamento del vaccino il prossimo anno

(Di domenica 3 ottobre 2021) Lo afferma l'amministratore delegato Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times: "Il virus si svilupperà con mutazioni in grado di sfuggire alla difesa immunitaria delrichiedendo una versione aggiornata per rispondervi"

Una nuova formulazione del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times. BionNTech è l'azienda di biotecnologia che ha sviluppato insieme a Pfizer uno degli attuali vaccini anti-Covid. Per quest'anno un vaccino differente non è necessario, ma con il passare del tempo c'è la possibilità che emergano mutazioni tali da sbaragliare le difese immunitarie create con i vaccini attuali.