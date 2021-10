Torino-Juventus 0-1, Serie A: Locatelli decide il Derby della Mole (Di sabato 2 ottobre 2021) Un gol di Manuel Locatelli nelle ultime battute di match regala la vittoria alla Juventus nel Derby della Mole contro il Torino. Gara interessante, con i granata di Ivan Juric ed i bianconeri di Massimiliano Allegri che rivaleggiano in campo creando diverse palle per passare in vantaggio. Una bella azione dei ragazzi della Vecchia Signora decide la stracittadina. Ecco cosa è successo in Torino-Juventus. Il primo tempo: poche chance e tanti tentativi dalla distanza Il Derby piemontese è aperto dalla maggior veemenza della Juventus: al 3? Kean scappa di forza mettendo a ferro e fuoco la difesa dei granata, il diagonale però si perde largo. Al 5? buona azione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Un gol di Manuelnelle ultime battute di match regala la vittoria allanelcontro il. Gara interessante, con i granata di Ivan Juric ed i bianconeri di Massimiliano Allegri che rivaleggiano in campo creando diverse palle per passare in vantaggio. Una bella azione dei ragazziVecchia Signorala stracittadina. Ecco cosa è successo in. Il primo tempo: poche chance e tanti tentativi dalla distanza Ilpiemontese è aperto dalla maggior veemenza: al 3? Kean scappa di forza mettendo a ferro e fuoco la difesa dei granata, il diagonale però si perde largo. Al 5? buona azione di ...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - 433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - Fprime86 : RT @cmdotcom: Ancora #Locatelli, la #Juve vince il derby col #Torino - ZonaJuventina : RT @peppebua: Torino è #Bianconera ???? #DerbyDay #Juventus #SerieATIM #photoshop -