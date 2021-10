Star in The Star chiude in anticipo, l’annuncio di Ilary Blasi. Il programma non va oltre le cinque puntate (Di venerdì 1 ottobre 2021) Star in The Star è arrivato al capolinea senza andare oltre le cinque puntate, nella puntata trasmessa giovedì 30 settembre Ilary Blasi ha annunciato che la prossima sarà dedicata alla semifinale e quella successiva alla finale. Il programma, che fin dal suo debutto era stato travolto dalle critiche, avrebbe dovuto concludersi alla settima puntata. Le voci su una probabile chiusura anticipata del programma erano già in circolazione da tempo, addirittura tra le varie ipotesi si parlava del 30 settembre, senza neanche arrivare alla finale. Star in The Star chiude in anticipo C’è la conferma ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021)in Theè arrivato al capolinea senza andarele, nella puntata trasmessa giovedì 30 settembreha annunciato che la prossima sarà dedicata alla semifinale e quella successiva alla finale. Il, che fin dal suo debutto era stato travolto dalle critiche, avrebbe dovuto concludersi alla settima puntata. Le voci su una probabile chiusura anticipata delerano già in circolazione da tempo, addirittura tra le varie ipotesi si parlava del 30 settembre, senza neanche arrivare alla finale.in TheinC’è la conferma ...

Advertising

badtasteit : #StarWars: The Bad Batch, è iniziato il doppiaggio della stagione 2 - trashtvstellare : Praticamente a seguire Star In The Star siamo rimasti io ed io - _DAGOSPIA_ : PIPPITEL! TRACOLLO 'STAR IN THE STAR': IL PROGRAMMA DI CANALE 5 CON ILARY BLASI INCHIODA AL 10.6%… - StraNotizie : Ascolti 30 settembre, ecco quanto ha fatto la terza puntata di Star in the Star -