Ragazzina di 15 anni in arresto cardiaco salvata dal 118: la storia commuovente a lieto fine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Scampia (Na) – Una storia commuovente a lieto fine arriva da Napoli, precisamente dal quartiere Scampia, dove un intervento del 118 salva la vita a una bambina di 15 anni. La storia è stata descritta dalla pagina 'Nessuno tocchi Ippocrate' attraverso il racconto dell'infermiere: "Volevo segnalarti un intervento fatto il 10 su 11/9 Alle ore 2:20 di notte veniamo allertati per un codice rosso a Scampia , la scheda diceva …anni 15, respira no, cosciente no, logicamente codice rosso. In un primo momento abbiamo pensato il solito stupido intervento….15 anni respira no…..comunque partiamo subito ed in due minuti stiamo sul posto, il padre della ragazza ci viene incontro piangendo ed implorandoci di salvare la figlia. Saliamo al ...

