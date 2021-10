I 10 numeri del Lotto più frequenti di Ottobre 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) I 10 numeri del Lotto più frequenti di Ottobre aggiornati al 2021, su ogni singola ruota del Lotto. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti numeri: 30 su BARI è uscito 49 volte25 su ROMA è uscito 49 volte14 su NAPOLI è uscito 46 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di Ottobre, in queste classifiche si riportano i primi 10 numeri più frequenti di ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10 numeri più frequenti, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ... Leggi su gigilotto (Di venerdì 1 ottobre 2021) I 10delpiùdiaggiornati al, su ogni singola ruota del. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti: 30 su BARI è uscito 49 volte25 su ROMA è uscito 49 volte14 su NAPOLI è uscito 46 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di, in queste classifiche si riportano i primi 10piùdi ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10più, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ...

