Cingolani: “La transizione ecologica è un compromesso, o non è niente” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al Festival dell’Innovazione del Foglio ha partecipato in video collegamento anche il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Gli abbiamo chiesto per cominciare di indicarci tre elementi nello scenario urbano delle nostre città che oggi non siamo abituati a vedere e che nel futuro prossimo è verosimile e magari auspicabile che diventino comuni. “Partiamo da un presupposto: circa un terzo dell’anidride carbonica viene prodotto dai sistemi manifatturieri, un quarto dalla mobilità e un quarto o poco meno dalle perdite energetiche degli edifici. Dal punto di vista tecnico bisogna andare ad attaccare questi tre grandi emettitori, i più importanti. A condizioni diverse, in futuro mi aspetto di vedere una mobilità elettrica, che viaggi su un gran numero di mezzi pubblici, magari dentro una struttura urbanistica diversa, tra ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al Festival dell’Innovazione del Foglio ha partecipato in video collegamento anche il ministro dellaRoberto. Gli abbiamo chiesto per cominciare di indicarci tre elementi nello scenario urbano delle nostre città che oggi non siamo abituati a vedere e che nel futuro prossimo è verosimile e magari auspicabile che diventino comuni. “Partiamo da un presupposto: circa un terzo dell’anidride carbonica viene prodotto dai sistemi manifatturieri, un quarto dalla mobilità e un quarto o poco meno dalle perdite energetiche degli edifici. Dal punto di vista tecnico bisogna andare ad attaccare questi tre grandi emettitori, i più importanti. A condizioni diverse, in futuro mi aspetto di vedere una mobilità elettrica, che viaggi su un gran numero di mezzi pubblici, magari dentro una struttura urbanistica diversa, tra ...

