Caso tamponi | Lotito escluso dal Consiglio Federale della Figc

Roma – Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato escluso dalla partecipazione al Consiglio Federale della Figc al quale si era presentato in qualità di consigliere Federale. La causa dell'impedimento è l'inibizione di un anno per il Caso tamponi, mentre il patron biancoceleste ritiene di essere idoneo a partecipare a seguito della sentenza del 7 settembre con la quale il Collegio di garanzia ha rinviato alla Corte d'appello Federale per una possibile rimodulazione della pena.

