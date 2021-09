Xbox Cloud Gaming a oggi raggiunge potenzialmente un miliardo di giocatori

(Di giovedì 30 settembre 2021) Nella stessa settimana in cui sono iniziati i test pubblici disu console, Microsoft sta espandendo il progetto precedentemente noto come xin altri modi. Ilè ora disponibile in Brasile e Messico, e in Australia e Giappone il 1° ottobre. L'azienda iniziato a testare il suo servizio diin quelle quattro nazioni lo scorso novembre. Sembra che l'anteprima si sia rivelata popolare, poiché iin Brasile hanno riempito i server diancor prima che Microsoft annunciasse formalmente il test. Ad ogni modo, attraverso una dichiarazione sull'account ufficiale Twitter di, la società ha dichiarato che ...

Microsoft ha annunciato al suo evento per il TGS 2021 che Xbox Cloud Gaming potrebbe raggiungere potenzialmente 1 miliardo di utenti dopo l'espansione del servizio in Brasile e Messico. Il 1° ottobre il servizio di cloud gaming continuerà ad espandersi anche in Australia e Giappone.