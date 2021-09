Più vendi | più ci rimetti Il cortocircuito della carta igienica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) Piùe più ci. Sembra un paradosso ma è la situazione in cui versano le impreserie, alle prese da settimane, come gran parte del mondo industriale, con un rincaro generale dei costi di produzione. “Nel nostro settore una crisi del genere non l’abbiamo mai vista”, dice all’HuffPost Guido Pasquini, uno dei titolari di Lucart Group. “Anche nel 2018 abbiamo assistito a un incremento improvviso dei prezzi delle materie prime, ma tutti gli altri costi erano rimasti nella norma. Ora invece siamo al centro di una tempesta perfetta”. Le materie prime sono schizzate alle stelle, l’energia e il gas pure, i costi di trasporto sono su massimi mai registrati prima. Una situazione inedita dove quasi tutte le componentispesa che le aziende sostengono per tenere attive le loro catene produttive sono ...