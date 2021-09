Germania: inflazione a settembre vola al 4,1%, top da 30 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) L'inflazione in Germania accelera a settembre, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) L'inaccelera a, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @GuidoCrosetto: L’inflazione in Germania ha raggiunto il livello massimo dal 1992. - giorgio757 : RT @GuidoCrosetto: L’inflazione in Germania ha raggiunto il livello massimo dal 1992. - Ailand1992 : RT @GuidoCrosetto: L’inflazione in Germania ha raggiunto il livello massimo dal 1992. - ci_cinicamente : RT @GuidoCrosetto: L’inflazione in Germania ha raggiunto il livello massimo dal 1992. - Sinclai91549135 : RT @GuidoCrosetto: L’inflazione in Germania ha raggiunto il livello massimo dal 1992. -

Ultime Notizie dalla rete : Germania inflazione Germania: inflazione a settembre vola al 4,1%, top da 30 anni L'inflazione in Germania accelera a settembre, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del ...

Germania, inflazione settembre invariata su mese, +4,1% su anno "Ci sono una serie di ragioni per gli alti tassi di inflazione dal luglio 2021, che includono gli effetti di base dovuti ai prezzi bassi nel 2020 - commenta Destatis - In particolare, la riduzione ...

Germania: inflazione a settembre vola al 4,1%, top da 30 anni - Economia ANSA Nuova Europa Germania, inflazione settembre accelera a +4,1% su anno L'inflazione tedesca è accelerata a settembre a un ritmo superiore alle attese, evidenziando le crescenti pressioni sui prezzi con la maggiore economia europea in ripresa dalla pandemia e le sue impre ...

Germania: inflazione a settembre vola al 4,1%, top da 30 anni L'inflazione in Germania accelera a settembre, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del l ...

L'inaccelera a settembre, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del ..."Ci sono una serie di ragioni per gli alti tassi didal luglio 2021, che includono gli effetti di base dovuti ai prezzi bassi nel 2020 - commenta Destatis - In particolare, la riduzione ...L'inflazione tedesca è accelerata a settembre a un ritmo superiore alle attese, evidenziando le crescenti pressioni sui prezzi con la maggiore economia europea in ripresa dalla pandemia e le sue impre ...L'inflazione in Germania accelera a settembre, su base annua, al 4,1%, andando oltre le attese degli analisti che si attendevano un 4%. Lo rende noto l'Istituto federale di statistica. Si tratta del l ...