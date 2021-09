Elisa Isoardi torna dall’ex? Chi è l’imprenditore Alessandro Di Paolo (Di giovedì 30 settembre 2021) Elisa Isoardi beccata con Alessandro Di Paolo: la loro storia era finita ma aveva dichiarato che sarebbero rimasti sempre legati Isoardi e Di Paolo (foto Oggi)Pare ci sia un ritorno di fiamma per la conduttrice Elisa Isoardi. Dopo la storia con Matteo Salvini c’era stata quella con Alessandro di Paolo, imprenditore che secondo il gossip era innamoratissimo di lei e pronto a mettere su famiglia. E che i due si stiano rifrequentando di nuovo e che possano di nuovo formare una coppia non è un’indiscrezione lanciata senza motivo perché c’è uno scatto inequivocabile. Il settimanale Oggi ha pubblicato una foto dove si baciano. È avvenuto in uno stadio di calcio, durante l’incontro valevole per il campionato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021)beccata conDi: la loro storia era finita ma aveva dichiarato che sarebbero rimasti sempre legatie Di(foto Oggi)Pare ci sia un ritorno di fiamma per la conduttrice. Dopo la storia con Matteo Salvini c’era stata quella condi, imprenditore che secondo il gossip era innamoratissimo di lei e pronto a mettere su famiglia. E che i due si stiano rifrequentando di nuovo e che possano di nuovo formare una coppia non è un’indiscrezione lanciata senza motivo perché c’è uno scatto inequivocabile. Il settimanale Oggi ha pubblicato una foto dove si baciano. È avvenuto in uno stadio di calcio, durante l’incontro valevole per il campionato ...

