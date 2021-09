Brumotti a Guidonia scopre mercato della droga | spaccio nel parco dei bambini

(Di giovedì 30 settembre 2021) «Infame di merda». L’accoglienza aper Vittorio, inviato del programma Striscia la notizia in onda su Canale 5, non è stata delle migliori. Qui il conduttore televisivo ha scoperto unmarket aperto tutto il giorno: 24 ore su 24. La segnalazione era arrivata da parte dei genitori residenti nella zona. Ovvero Villalba diMontecelio, un comune poco distante da Roma. Nella puntata andata in onda si vedono le telecamere inquadrare spacciatori che vendono ingenti quantità di cocaina. «Ti strappo la capoccia», un altro degli insulti che arrivano alla troupe de tg satirico, quando portano le telecamere all’interno deldello. Leggi anche: Roma: 800 dosi di cocaina pronte per essere vendute a Tor Bella Monaca. Due pusher in manette L’arresto di ...

commenta Vittoriotorna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le ... si reca in provincia di Roma al fine di liberare Villalba diMontecelio ...commenta Vittoriotorna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le ... si reca in provincia di Roma al fine di liberare Villalba diMontecelio ...Vittorio Brumotti va in missione a Villalba di Guidonia Montecelio, a due passi da Roma. Qui trova una situazione di estremo degrado, un droga market h24, dove gli spacciatori agiscono indisturbati in ...Roba incendiaria | Video. Ecco allora l'intervento dell'inviato che scatena i pusher: 'Infame di me***a' e 'Ti strappo la capoccia'. Poi entra in studio così: raggelante | Video. Insomma, la guerra di ...