Bonus rubinetti 1.000 euro al via: a chi spetta (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Bonus acqua potabile 2021 fino a 1000 euro prende forma con l’imminente decreto attuativo. Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma da 61 a 65), attendeva da mesi il provvedimento applicativo da parte del Ministero dell’Ambiente per regolamentarne l’utilizzo. Ora è arrivata la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Contro gli sprechi E’ destinato alle persone fisiche, ed ha come obiettivo principale il risparmio delle risorse e la riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e flusso d’acqua limitato. “Non solo il governo prorogherà fino al 2023 il SuperBonus 110% con una manovra da 25 miliardi come abbiamo sempre chiesto al presidente Draghi: è finalmente pronto il decreto attuativo del Bonus idrico. Si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilacqua potabile 2021 fino a 1000prende forma con l’imminente decreto attuativo. Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma da 61 a 65), attendeva da mesi il provvedimento applicativo da parte del Ministero dell’Ambiente per regolamentarne l’utilizzo. Ora è arrivata la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Contro gli sprechi E’ destinato alle persone fisiche, ed ha come obiettivo principale il risparmio delle risorse e la riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e flusso d’acqua limitato. “Non solo il governo prorogherà fino al 2023 il Super110% con una manovra da 25 miliardi come abbiamo sempre chiesto al presidente Draghi: è finalmente pronto il decreto attuativo delidrico. Si ...

Advertising

HDMarsil : Bonus risparmio idrico: dai sanitari ai rubinetti, ecco come ottenere i mille euro @sole24ore - colombini_f : Proroghe e decreti attuativi: Superbonus 110% e Bonus Rubinetti - oggi_condominio : Bonus rubinetti per contenere spreco idrico: Ottimo intervento ma precario se non si interviene sui grandi sprechi… - zazoomblog : Bonus doccia e rubinetti: 20 milioni di euro a esaurimento - #Bonus #doccia #rubinetti: #milioni - newsfinanza : Bonus doccia e rubinetti 2021, pronto il decreto attuativo. Come funziona e a chi spetta -