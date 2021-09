Anche Cristiano Ronaldo vittima della crisi della benzina: una sua auto in fila al distributore per sette ore (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Ronaldo protagonista in campo con il suo MAnchester United e un gol segnato all’ultimo minuto contro il Villarreal che ha regalato la vittoria ai Red Devils, ma fuori, nella vita di tutti i giorni, è un cittadino come tutti gli altri per quanto riguarda la crisi della benzina in Inghilterra. Lunghissime code davanti ai distributori di carburanti e così Anche la Bentley Flying Spur, del valore di circa 250mila euro del fuoriclasse portoghese, guidata da un suo autista, è stata vista in fila per oltre sette ore in una pompa di benzina non lontana da una delle dimore di CR7. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)protagonista in campo con il suo Mster United e un gol segnato all’ultimo minuto contro il Villarreal che ha regalato la vittoria ai Red Devils, ma fuori, nella vita di tutti i giorni, è un cittadino come tutti gli altri per quanto riguarda lain Inghilterra. Lunghissime code davanti ai distributori di carburanti e cosìla Bentley Flying Spur, del valore di circa 250mila euro del fuoriclasse portoghese, guidata da un suo autista, è stata vista inper oltreore in una pompa dinon lontana da una delle dimore di CR7. SportFace.

