Amazon dopo i problemi in Juve Chelsea: «Al lavoro per migliorare il servizio» (Di giovedì 30 settembre 2021) Amazon Prime Video ha riscontrato dei problemi di visibilità durante la trasmissione di Juve Chelsea: il messaggio problemi anche per Amazon Prime Video durante Juve Chelsea. Alcuni utenti hanno infatti lamentato colori troppi scuri durante la trasmissione della partita, diventati poi troppo chiari nella ripresa. Sui social l’account Prime Video si è rivolto così ad un utente: «Ciao, siamo consapevoli che alcuni utenti hanno riscontrato problemi di luminosità del video durante il match. Ci dispiace per quanto accaduto, lavoreremo con i nostri partner per migliorare il servizio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)Prime Video ha riscontrato deidi visibilità durante la trasmissione di: il messaggioanche perPrime Video durante. Alcuni utenti hanno infatti lamentato colori troppi scuri durante la trasmissione della partita, diventati poi troppo chiari nella ripresa. Sui social l’account Prime Video si è rivolto così ad un utente: «Ciao, siamo consapevoli che alcuni utenti hanno riscontratodi luminosità del video durante il match. Ci dispiace per quanto accaduto, lavoreremo con i nostri partner peril». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il comunicato di #Amazon - lucacroccotech : @PaoloGiubilato @mb4k_tech Amazon, per fortuna. Anche dopo i 30 giorni me lo sostituiscono - chiaaaraaa2000 : RT @stazzitta: Finalmente, dopo anni di dubbi amletici, il libro che stavate aspettand…ah no? Da oggi in preorder su tutti gli store online… - gilnar76 : Amazon dopo i problemi in Juve Chelsea: «Al lavoro per migliorare il servizio» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ssbaloner : @AntonioMileo Ieri sono arrivato a casa tutto felice per vedere la partita, a mezzanotte, dopo il lavoro..... Amazo… -