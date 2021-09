Alessandro Zan | «Il caso Morisi? La vera vergogna è aver costruito una macchina d’odio»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Chi vuole bloccare la legge contro l’omotransfobia adesso perde credibilità. Ne è convintoZan, che in un’intervista a Repubblica parla oggi delle ripercussioni deldi Lucae racconta cosa lo ha colpito di più della vicenda: «La doppia morale. L’ipocrisia. La paura di essere sé stessi. Il sovranismo reazionario e il patriarcato sono macchine di infelicità. Ma qui ciò che conta è il dato politico. Contro il mio ddl è stata fatta una campagna ideologica. I leghisti hanno presentato 700 emendamenti per bloccare la legge che punisce i crimini: l’ostruzionismo ora perde di credibilità». Il deputato cita un tweet diche risale al 2013 in cui l’ex capo della comunicazione della Lega se la prendeva con Giovanardi: «Dice che agisce così perché è amico di Berlusconi. Ma ai ...

CiaobyDany : RT @Open_gol: Il deputato della legge contro l’omotransfobia: adesso chi vuole bloccarla perde credibilità - Open_gol : Il deputato della legge contro l’omotransfobia: adesso chi vuole bloccarla perde credibilità - AlessiaGuetti : #Morisi #DDLZan In dieci giorni *Parroco cocainomane che organizzava festini omosessuali *Social media manager dell… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Alessandro Zan a Sostegno di Gabriele Ricci sindaco di Domodossola. Presentata la lista 'DomoDomani' - vco24news : Alessandro Zan a Sostegno di Gabriele Ricci sindaco di Domodossola. Presentata la lista 'DomoDomani'… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Zan

Open

Chi vuole bloccare la legge contro l'omotransfobia adesso perde credibilità. Ne è convinto, che in un'intervista a Repubblica parla oggi delle ripercussioni del caso di Luca Morisi e racconta cosa lo ha colpito di più della vicenda: "La doppia morale. L'ipocrisia. La paura ...Onorevole, lei conosce Luca Morisi ? "No, mai incontrato". Il senatore Pillon al Foglio ha fatto intendere che i gay militano anche nella Lega. "Non saprei quanti siano, Pillon è molto più ...Condividi . Il caso Morisi (innocente come tutti fino a prova contraria) ha riacceso il dibattito su un tema vecchio come il mondo che ha a che vedere con l'ipocrisia di cui si nu ...Novara - "Non ce l'ho con la Lamorgese, ma contesto il fatto che mentre manda i poliziotti a controllare i green pass di chi va a bere il caffè, lascia sbarcare 45.000 clandestini". Parlando del pross ...