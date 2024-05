LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari insegue Alaphilipp - ora la salita finale

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 17.01e sta affrontando la discesa come se fosse asciutta…. 17.00 Sta chiaramente guadagnandoe. 17? su Scaroni e Costiou, 43? sul gruppo maglia rosa. Bardet a 1’18”. 16.59si stacca da Scaroni e Costiou. Il giovane marchigiano è migliorato in discesa, suo tallone d’Achille. Tuttavia si vede che con la pia ancora non si sente sicuro. 16.59 10 km all’arrivo. In questa fasee può guadagnare tanto. 16.58e mantiene 10? su, Scaroni e Costiou. Gruppo maglia rosa a 39?. Bardet (che è un grande discesista) a 1’20”. 16.56 ...

16.04 Inizia il Passo Pinei! 35 km all'arrivo. 16.04 I primi 7,5 km hanno una pendenza media del 7,3%, gli ultimi 5,3 km saranno al 7%. In mezzo invece pendenze molto dolci, tra 2,2 e 4,7%. 16.03 Il Passo Pinei è una salita molto lunga e irregolare: 23,3 km al 4,7% e punta del 15%.

16.19 Alaphilippe prosegue nella sua azione in solitaria. Fiorelli va a riprendere Maestri. 16.18 30 km all'arrivo. 1600 metri all'Inter Giro. 16.15 Dal gruppo principale scatta Fiorelli (Bardiani): è molto strano, perché non è uno scalatore…

16.52 Costiou, Scaroni e Pellizzari si sganciano all'inseguimento di Alaphilippe. Ora si mette la UAE della maglia rosa a tirare. 16.51 Ormai il gruppetto maglia rosa si trova a soli 22? da Alaphilippe. A 1'03" Bardet. 1500 metri al GPM, 13,6 km all'arrivo.

Israele chiude la diretta dell’Associated Press al confine con Gaza e sequestra l’attrezzatura: “Danno immagini ad Al Jazeera” - Israele chiude la diretta dell’Associated Press al confine con Gaza e sequestra l’attrezzatura: “Danno immagini ad Al Jazeera” - Il ministero delle Comunicazioni di Tel Aviv ha accusato l'agenzia di stampa americana di aver messo a rischio le vite dei soldati Idf ... ilfattoquotidiano

14.14 Dopo un lungo tira e molla si parte alle 14.25 con un trasferimento sui mezzi. Il percorso è stato rivoluzionato.

Bielanski: "In rete sta girando un filmato di Zielinski, è un bravo ragazzo" - Bielanski: "In rete sta girando un filmato di Zielinski, è un bravo ragazzo" - Stefan Bielanski ha parlato dell'addio al Napoli di Piotr Zielinski soffermandosi sull'addio alla maglia azzurra in vista della prossima stagione. areanapoli