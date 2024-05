Terremoto Campi Flegrei - il sindaco di Napoli Manfredi | Probabili nuove scosse di magnitudo più alta

Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata una lunga notte di angoscia all’addiaccio per le detenute e le agenti del carcere femminile di Pozzuoli, costrette a lasciare le celle di pernottamento in via precauzionale a causa dello sciame sismico in atto nell’area flegrea, una sequenza di scosse che da ieri sera si è manifestata con forti movimenti tellurici, anche di magnitudo 4.

