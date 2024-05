Liguria - nuova tegola per Toti | il Tar annulla il decreto che riduce a un francobollo il Parco di Portofino Ignorate le indicazioni dell’Ispra

Calcio/ Samp, Pirlo perde Darboe - Calcio/ Samp, Pirlo perde Darboe - tegola dell’ultimo minuto per la Sampdoria: si ferma Darboe per un problema fisico. Il centrocampista salta i preliminari play off contro il Palermo insieme a Girelli e Murru. La notizia arriva da ... liguria24

Altra tegola per Spinelli, gruppo imputato per traffico rifiuti - Altra tegola per Spinelli, gruppo imputato per traffico rifiuti - C'è anche un'altra inchiesta che vede coinvolto Aldo Spinelli, ma in veste di rappresentante legale della Spinelli srl. L'imprenditore, dalla settimana scorsa ai domiciliari nell'inchiesta per corruzi ... rainews

Altra tegola per Spinelli: il gruppo imputato per traffico di rifiuti - Altra tegola per Spinelli: il gruppo imputato per traffico di rifiuti - Gli investigatori avevano scoperto che dai moduli di accompagnamento le sostanze trasportate risultavano essere ritagli di materia plastica, più semplici da ... ilsecoloxix